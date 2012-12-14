Виборці вже погрожують Табалову, що «живим з округу не виїде» (відео)

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні, 14 грудня, у Кіровограді на прес-конференцію народного депутата Андрія Табалова прийшли кілька представників громадськості, які назвалися його агітаторами на виборах. Жінки розповіли, що не були найманими агітаторами, а добровільно агітували мешканців мікрорайону за А.Табалова, як за опозиційного кандидата, бо саме так він позиціонував себе на зустрічах із виборцями.

Одна з них, Наталія Локарєва, зазначила, що після того, як А.Табалова було обрано і він не вступив до фракції «Батьківщини», вона та інші його виборці почуваються зрадженими і готові вчинити самосуд.

«Якщо ви приїдете до нас на Олексіївку (один із мікрорайонів обласного центру, – УНІАН.), то живим з неї не виїдете!» - зазначила жінка.

Водночас А.Табалов повідомив журналістам на прес-конференції, що винним не почувається.

Відео Українська правда

«Я не зраджував ні присязі, ні виборцям, ні партійним босам - перед ними я виконав всі свої зобов’язання», - зазначив новообраний депутат.

А.Табалов також зазначив, що не бачить підстав для того, щоб скласти депутатські повноваження.

«Так, я не написав заяву про вступ до фракції Об’єднаної опозиції «Батьківщина» і писати її не буду. Чому я цього не зробив? Працювати з «Батьківщиною» було складно, злагодженої роботи не вийшло. Ще під час виборів у мене були сумніви щодо нашої подальшої співпраці. Під час першого засідання фракції я був неприємно здивований, не знав, що робити, говорив про це з Арсенієм Яценюком, просив дати мені час. Але те, що відбулося у Верховній Раді, все перекреслило», - сказав політик.

А.Табалов називав себе позафракційним і позапартійним, водночас сказав, що є опозиційним політиком.

«До фракції Партії регіонів також входити не буду. Я буду працювати для кіровоградців і для округу, - зазначив нардеп. – Свого часу я воював у Кіровограді з Партією регіонів, тепер, виявляється, що воюю на два фронти».

Він також спростував поширену ЗМІ інформацію про те, що в перший день роботи нового парламенту Партія регіонів голосувала його карткою, в той час як його самого в сесійній залі не було.

«Картку свою нікому не давав, як дехто розповідає. Декому вигідно робити розголос, щоб люди не звертали уваги на деякі інші факти. Час розставить крапки над “і”», - зазначив А.Табалов.

На цю тему: У Раді можуть з'явитися ще 7 тушок

Як повідомляв УНІАН, Андрій Табалов є одним із двох депутатів, які були обрані від партії «Батьківщина», однак відмовились вступити до її фракції. Зокрема батько Олександр Табалов пройшов до ВР за списком Об’єднаної опозиції «Батьківщина» (№ 49), а син А.Табалов балотувався від «Батьківщини» в окрузі № 99 у Кіровограді.

11 грудня Об'єднана опозиція "Батьківщина" оприлюднила вимогу до Табалових скласти їхні депутатські мандати. Такі вимоги пов’язані з тим, що ці депутати не увійшли до фракції «Батьківщина» і порушили тим самим присягу кандидата у народні депутати, підписану ними 5 серпня цього року.

12 грудня опозиція заблокувала депутатів Табалових та не допустила їх до участі у відкритті сесії Верховної Ради України сьомого скликання.

13 грудня А.Табалов не був присутній в сесійній залі.

Табалов-молодший зазначав, що пройшов до парламенту не за партійним списком, а по мажоритарному округу, тому «при прийнятті рішення буду керуватись виключно інтересами своїх виборців. І лише вони мають право оцінювати мої дії та голосування».