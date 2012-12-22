Тігіпко: у нас є депутати, які бояться спілкуватися українською мовою

Про це заявив депутат, заступник глави фракції Партії регіонів Сергій Тігіпко в ефірі телеканалу "Інтер".

"Я вважаю, що будь-який депутат може вийти і виступати на тій мові, на якій він спілкується зі своїми виборцями", - цитує Українська правда.

"У нас є ряд депутатів, які просто не вміють розмовляти українською. І, перш за все, це пов'язано з тим, що в цих регіонах ніхто просто не говорить, ті люди, які навіть знали в школі, просто забули мову, вони сьогодні бояться спілкуватися цією мовою, тому що погано її знають", - пояснив депутат, заразом відкинувши можливість співпраці із партією "Свобода" у Верховній Раді.

Відповідаючи на запитання, чи буде Партія регіонів співпрацювати з партією "Свобода", він відповів: "Ні... Я не вважаю, що Партія регіонів може співпрацювати зі "Свободою"... Саме з принципових та ідеологічних переконань".

Тігіпко додав, що треба "організовувати переклади у Верховній Раді, але все-таки, я вважаю, що російська мова в цьому плані повинна мати певний захист".