Тігіпко стверджує, що Каськів подав у відставку

"Я знаю, що Каськів таку заяву писав і готовий йти у відставку. Поки цю заяву не прийняли. Це питання не до нього, а до когось іншого", - зазначив С.Тігіпко, повідомляє «Українська правда».

Як повідомляв УНІАН, 26 листопада Україна підписала з компанією Gas Natural Fenosa (Іспанія) угоду про співпрацю у реалізації національного проекту «LNG-термінал».

Пізніше виявилось, що Джорді Бонвєї, який підписав документ від іспанської сторони, не мав повноважень на це.

За тиждень до підписання угоди В.Каськів заявляв про наявність інформації про підготовлювану «інформаційну атаку» з метою дискредитації проекту «LNG-термінал».

Для вивчення обставин підписання цієї угоди була створена міжвідомча комісія на чолі з в.о. першого віце-прем'єр-міністра Валерієм Хорошковським.

Результати розслідування комісії поки що невідомі, а В.Хорошковський подав у відставку через незгоду з повторним призначенням Миколи Азарова на посаду прем'єр-міністром.

21 грудня на закритому засіданні Кабінет міністрів постановою № 1178 скасував надання 2,305 млрд грн державних гарантій на 2012 рік для реалізації проекту «LNG-термінал».