Лаврова обурили заяви євродепутата про Митний союз

За словами Лаврова, він був здивований, прочитавши заяву Брока про те, що створення зони вільної торгівлі України з Митним союзом суперечить руху цієї країни до євроінтеграції та Україна мусить зробити вибір між цими двома шляхами, повідомляють РІА Новости.

"Це говорить політик, який займає досить серйозну посаду і який виявляє або повну некомпетентність, тому що і Митний союз, і Євросоюз засновані на принципах СОТ і абсолютно сумісні, або він демонструє абсолютну заангажованість, і тоді у нас зовсім кепські справи з Європарламентом", - сказав Лавров журналістам.

Глава МЗС додав, що керівництво Єврокомісії не поділяє таку позицію. "Єврокомісія і виконавчі органи Євросоюзу достатньо стримано ставляться до тих ексцесів, які європарламентарі собі дозволяють. Але випадок сам просто вражаючий, коли наших сусідів закликають не дружити з Митним союзом", - сказав Лавров.

Україна в кінці 2011 року завершила переговори щодо угоди про асоціацію з ЄС, частиною якого є положення про зону вільної торгівлі (ЗВТ). Разом з тим, підписанню документа перешкоджає справу екс-прем'єра Юлії Тимошенко, яка засуджена в Україні на сім років позбавлення волі за перевищення влади при підписанні газового контракту з Росією в 2009 році, і відбуває покарання в колонії в Харкові. ЄС вважає справу Тимошенко політично мотивованою. У 2011 році Україна підписала угоду про зону вільної торгівлі в рамках СНД, документ може бути ратифікований українським парламентом вже в лютому. При цьому Київ поки не готовий вступати в Митний союз, пропонуючи співпрацю у форматі "3 +1".