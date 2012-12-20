Брок: Переслідування опозиції зашкодить підписанню Угоди з ЄС

Як передає кореспондент УНІАН, про це Е.Брок заявив сьогодні під час прес-конференції у Києві, коментуючи переслідування опозиції, зокрема, Юлії Тимошенко, Юрія Луценка та Григорія Немирі.

“Що стосується пана Немирі, я чітко можу висловитися, що ніякі нові справи не повинні бути відкриті”, - сказав Е.Брок.

Він додав, що справи проти Ю.Тимошенко та Ю.Луценка також залишаються на порядку денному Європи. “Поки ці справи не будуть вирішені, вони залишаться на порядку денному, і це є також умовою для підписання Угоди про асоціацію”, - наголосив він.

Е.Брок нагадав, що Угода про асоціацію може бути підписана вже у листопаді 2013 року.

“Але якщо буде відкрита справа проти Григорія Немирі, то я буду вважати, що вони (влада України - УНІАН) відхилили цю пропозицію. Мені здалося, що в офісі прем'єр-міністра та інших політичних колах це зрозуміли і вони будуть діяти належним чином”, - сказав Е.Брок, додавши, що сьогодні зустрічався з головою уряду Миколою Азаровим та головою Верховної Ради Володимиром Рибаком.

Е.Брок наголосив, що якщо справи проти Ю.Тимошенко та Ю.Луценка будуть закриті, то Україні набагато легше буде боротися за європейську перспективу.