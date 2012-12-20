Брок: Переслідування опозиції зашкодить підписанню Угоди з ЄС
Голова комітету Європарламенту із закордонних справ Елмар Брок вважає, що продовження політичних переслідувань представників опозиції зашкодить підписанню Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Е.Брок заявив сьогодні під час прес-конференції у Києві, коментуючи переслідування опозиції, зокрема, Юлії Тимошенко, Юрія Луценка та Григорія Немирі.
“Що стосується пана Немирі, я чітко можу висловитися, що ніякі нові справи не повинні бути відкриті”, - сказав Е.Брок.
Він додав, що справи проти Ю.Тимошенко та Ю.Луценка також залишаються на порядку денному Європи. “Поки ці справи не будуть вирішені, вони залишаться на порядку денному, і це є також умовою для підписання Угоди про асоціацію”, - наголосив він.
Е.Брок нагадав, що Угода про асоціацію може бути підписана вже у листопаді 2013 року.
“Але якщо буде відкрита справа проти Григорія Немирі, то я буду вважати, що вони (влада України - УНІАН) відхилили цю пропозицію. Мені здалося, що в офісі прем'єр-міністра та інших політичних колах це зрозуміли і вони будуть діяти належним чином”, - сказав Е.Брок, додавши, що сьогодні зустрічався з головою уряду Миколою Азаровим та головою Верховної Ради Володимиром Рибаком.
Е.Брок наголосив, що якщо справи проти Ю.Тимошенко та Ю.Луценка будуть закриті, то Україні набагато легше буде боротися за європейську перспективу.