Янукович звільнив трьох міністрів
09:45, 24 грудня 2012Політика
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Президент України Віктор Янукович звільнив міністрів Колобова, Грищенка та Захарченка.
Віктор Янукович звільняє Кабмін
Президент України Віктор Янукович звільнив трьох міністрів.
Відповідно до указів, розміщених на офіційному сайті глави держави, у зв'язку з відставкою Кабінету міністрів України звільнено Віталія Захарченка з посади міністра внутрішніх справ, Костянтина Грищенка - з посади міністра закордонних справ, Юрія Колобова з посади міністра фінансів.
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