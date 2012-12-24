Президент України Віктор Янукович звільнив трьох міністрів.

Відповідно до указів, розміщених на офіційному сайті глави держави, у зв'язку з відставкою Кабінету міністрів України звільнено Віталія Захарченка з посади міністра внутрішніх справ, Костянтина Грищенка - з посади міністра закордонних справ, Юрія Колобова з посади міністра фінансів.