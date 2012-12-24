Янукович призначив Вілкула віце-прем'єром

Президент України Віктор Янукович своїм указом призначив Олександра Вілкула віце-прем'єр-міністром України.

Відповідний указ від 24 грудня оприлюднено на офіційному сайті глави держави.

Перед цим Президент звільнив О.Вілкула з посади голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

*** О.Вілкул народився 24 травня 1974 року у Кривому Розі (Дніпропетровська область). Син міського голови Кривого Рогу Юрія Вілкула.

У 1996 році закінчив Криворізький технічний університет та аспірантуру цього ж навчального закладу.

З 1997 по 2006 рік працював у ВАТ "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" (від начальника комерційно-фінансового управління до генерального директора).

У 2005 році очолив криворізьку міську організацію Партії регіонів.

18 березня 2010 року, згідно з указом Президента, став головою Дніпропетровської облдержадміністрації.

На виборах 2006 року пройшов до Верховної Ради України за списком Партії регіонів (№ 59). Був заступником голови Комітету з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва.

На позачергових виборах у 2007 році був обраний до Верховної Ради також за списком Партії регіонів (№ 59) і працював заступником голови Комітету з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва.