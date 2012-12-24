Янукович розподілив обов’язки між віце-прем’єрами

Згідно з опублікованим на сайті Президента указом, перший віце-прем'єр-міністр Сергій Арбузов опікуватиметься сферою аграрної політики та продовольства, економічного розвитку, торгівлі, соціальної політики, фінансів, доходів і зборів.

Віце-прем'єр-міністр Юрій Бойко - сферою екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики.

Віце-прем'єр-міністр Олександр Вілкул - сферою інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

Міністр Кабінету міністрів України Олена Лукаш здійснюватиме загальне керівництво роботою Секретаріату Кабміну та його керівника, спрямовуватиме роботу на ефективне забезпечення діяльності уряду.