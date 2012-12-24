Янукович розподілив обов’язки між віце-прем’єрами
10:33, 24 грудня 2012Політика
1962 0
Президент України Віктор Янукович розподілив обов’язки між віце-прем’єрами України.
Янукович поділив обов'язки
Згідно з опублікованим на сайті Президента указом, перший віце-прем'єр-міністр Сергій Арбузов опікуватиметься сферою аграрної політики та продовольства, економічного розвитку, торгівлі, соціальної політики, фінансів, доходів і зборів.
Віце-прем'єр-міністр Юрій Бойко - сферою екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості та промислової політики.
Віце-прем'єр-міністр Олександр Вілкул - сферою інфраструктури, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.
Міністр Кабінету міністрів України Олена Лукаш здійснюватиме загальне керівництво роботою Секретаріату Кабміну та його керівника, спрямовуватиме роботу на ефективне забезпечення діяльності уряду.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter