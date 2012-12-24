Табачник, Лавринович, Богатирьова, Захарченко, Колобов зберегли свої крісла

Табачник, Лавринович і Богатирьова залишилися в уряді.

Президент України Віктор Янукович перепризначив п'ятьох міністрів. Відповідні укази від 24 грудня розміщено на офіційному сайті глави держави. Зокрема, знову призначено: Віталія Захарченка - міністром внутрішніх справ України; Раїсу Богатирьову - міністром охорони здоров'я України; Олександра Лавриновича – міністром юстиції України; Дмитра Табачника - міністром освіти і науки, молоді та спорту України. Юрія Колобова - міністром фінансів України.

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