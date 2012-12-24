Табачник, Лавринович, Богатирьова, Захарченко, Колобов зберегли свої крісла
10:59, 24 грудня 2012Політика
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Табачник, Лавринович і Богатирьова залишилися в уряді.
Президент України Віктор Янукович перепризначив п'ятьох міністрів.
Відповідні укази від 24 грудня розміщено на офіційному сайті глави держави.
Зокрема, знову призначено:
Віталія Захарченка - міністром внутрішніх справ України;
Раїсу Богатирьову - міністром охорони здоров'я України;
Олександра Лавриновича – міністром юстиції України;
Дмитра Табачника - міністром освіти і науки, молоді та спорту України.
Юрія Колобова - міністром фінансів України.
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