Табачник, Лавринович, Богатирьова, Захарченко, Колобов зберегли свої крісла

10:59, 24 грудня 2012
Політика
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Табачник, Лавринович і Богатирьова залишилися в уряді.

Президент України Віктор Янукович перепризначив п'ятьох міністрів.

Відповідні укази від 24 грудня розміщено на офіційному сайті глави держави.

Зокрема, знову призначено:

Віталія Захарченка - міністром внутрішніх справ України;

Раїсу Богатирьову - міністром охорони здоров'я України;

Олександра Лавриновича – міністром юстиції України;

Дмитра Табачника - міністром освіти і науки, молоді та спорту України.

Юрія Колобова - міністром фінансів України.

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