Сьогодні Янукович представить Генштабу нового міністра оборони
13:59, 24 грудня 2012Політика
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Сьогодні Янукович представить керівному складу Міноборони нового міністра Лебедєва.
Павло Лебедєв - новий міністр / Фото: офіційний сайт П. Лебедєва
Сьогодні о 16.00 у Києві Президент України – Верховний головнокомандувач Збройних сил України Віктор Янукович представить керівному складу Міністерства оборони та Генерального штабу ЗСУ новопризначеного міністра оборони України Павла Лебедєва.
Про це повідомили УНІАН у Департаменті преси та інформації Міністерства оборони.
Зустріч журналістів - о 15.30 на КПП № 2 Міністерства оборони України (пр. Повітрофлотський, 6).
Довідки та акредитація за телефонами: 253-20-73 та 253-03-19.
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