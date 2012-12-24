Сьогодні Янукович представить Генштабу нового міністра оборони

Сьогодні о 16.00 у Києві Президент України – Верховний головнокомандувач Збройних сил України Віктор Янукович представить керівному складу Міністерства оборони та Генерального штабу ЗСУ новопризначеного міністра оборони України Павла Лебедєва.

Про це повідомили УНІАН у Департаменті преси та інформації Міністерства оборони.

Зустріч журналістів - о 15.30 на КПП № 2 Міністерства оборони України (пр. Повітрофлотський, 6).

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