Янукович звільнив Хорошковського

Текст указу від 24 грудня 2012 року розміщено на офіційному сайтиі глави держави.

Як повідомляв УНІАН, 14 грудня ц. р. В.Хорошковський подав Президенту В.Януковичу заяву про відставку з посади першого віце-прем'єра у зв'язку із незгодою з повторним призначенням Миколи Азарова на посаду прем'єр-міністра. В.Хорошковський вважає дану кандидатуру «нездатною проводити економічні реформи і захищати стратегічний курс нашої держави на євроінтеграцію».

Нагадаємо, сьогодні глава держави призначив першим віце-прем’єром Сергія Арбузова.