Яценюк - про новий Кабмін: Це уряд ще одного покращення

Більшість призначених сьогодні урядовців – це випадкові люди, які отримали посади насамперед через приязні стосунки з оточенням Президента Віктора Януковича та акціонерів Партії регіонів.

Таку думку висловив голова фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк, повідомили УНІАН у прес-службі “Фронту змін”.

За словами А.Яценюка, новопризначений склад Кабміну – «це уряд ще одного покращення». «Вже були попередники, які «покращили» життя, а тепер прийшли наступники, які так само «покращать» життя. Абсолютно зрозуміло, що вони своє життя будуть покращувати», - сказав А.Яценюк.

Як зауважив А.Яценюк, В.Янукович підписав указ про формування нового уряду саме перед Новим роком. «Санта Клаус із Дідом Морозом роздають подарунки, а Президент Янукович роздає посади в складі Кабінету міністрів», - зазначив він.

На переконання А.Яценюка, з усіх, кого призначено у Кабмін, «можливо, двоє, максимум троє підозрюють, що треба робити в уряді».

«Усі інші – це просто випадкові люди, які отримали посади в першу чергу через приязні стосунки з оточенням чинного Президента і тих, хто є акціонерами Партії регіонів. Зрозуміло, що відповідальна за все тільки одна особа – це Президент Янукович», - наголосив він.

На переконання А.Яценюка, очікувати якихось продуктивних змін неможливо.