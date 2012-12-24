Прокурори просять суд не випускати хворого Луценка з колонії

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну заяву сьогодні під час виїзного засідання Менського райсуду Чернігівської області, що проходить у Менській колонії, зробили представники прокуратури.

Як зазначає держобвинувачення, особа, яка після оголошення вироку захворіла на хвороби, які об’єктивно перешкоджають відбуванню покарання, може бути звільнена в разі, якщо ці хвороби загострюються і можуть призвести до тяжких наслідків.

«Вважаємо, дослідивши всі матеріали справи, що жодне з наведених клопотань адвокатів щодо хвороб Луценка не дає підстав для його звільнення від покарання», - заявили представники прокуратури.

За їхніми словами, діагностування цирозу печінки, яке раніше було поставлене лікарями, «в подальшому не підтвердилося, а лише говорилося про жирову хворобу печінки та ознаки первинної портальної гіпертензії».

Крім того, сторона держобвинувачення вказала на той факт, що відповідні висновки щодо звільнення особи від відбування покарання за станом здоров’я має встановити спеціальна лікарська комісія при Державній пенітенціарній службі, яка б підтвердила наявність або відсутність таких підстав, проте така комісія не збиралася і такого висновку не надавала.

Враховуючи викладене, представники прокуратури, звертаючись до суду, просили в задоволенні клопотання адвокатів Олексія Баганця, Ігоря Балика та Ігоря Фоміна відмовити.

У свою чергу, у своєму виступі Ю.Луценко наголосив: «Позиції прокуратури я не дивуюсь». За словами обвинувачення, продовжив він, хвороба має в подальшому призвести до ще більш тяжких наслідків, і тільки тоді будуть підстави для звільнення. «Чи є свідчення про загострення хвороби? Безумовно. Якщо це не прогрес хвороби, то що таке тоді прогрес – коли мене вперед ногами винесуть?», - наголосив Ю.Луценко.

Заслухавши думки сторін - учасниць судового засідання, суд видалився до нарадчої кімнати для прийняття рішення за заявленим клопотанням.

При цьому головуючий в судовому процесі суддя Олександр Савченко зауважив, що резулятивну частина ухвали суд оголосить орієнтовно через годину-півтори.