Луценко заявляє, що з таким букетом хвороб його мають звільнити

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне клопотання на засіданні Менського районного суду Чернігівської області, яке проходить у Менській колонії, озвучив адвокат Ю.Луценка Олексій Баганець.

Він наголосив, що за час перебування під вартою, зокрема, у СІЗО, Ю.Луценко набув багато важких хвороб, які можна лікувати лише в умовах стаціонару і які підпадають під перелік захворювань, встановлених чинним наказом Міністерства охорони здоров’я та Державної служби виконання покарань і є підставою для звільнення з ув’язнення засудженого.

Також у клопотанні сторона захисту підкреслила, що тривалий час Ю.Луценку як у слідчому ізоляторі, так і в Менській колонії, не надавалося лікування, а всі медичні процедури стосувалися лише діагностування хвороб та рекомендацій їхнього лікування.

У свою чергу, Ю.Луценко зазначив, що, відповідно до переліку діагностованих в нього хвороб, він має бути звільнений і сам має право обирати, де і в яких лікарів лікуватися.