ЗМІ: Опозиція поділила комітети у ВР
23:03, 24 грудня 2012Політика
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У понеділок ввечері на засіданні опозиційних фракцій Верховної Ради України були розподілені пости керівників низки парламентських комітетів.
Опозиція визначила, хто чим займеться
Про це повідомляють «Коментарі»
Так, комітет свободи слова дістався Миколі Томенку (ВО «Батьківщина»), комітет з питань європейської інтеграції та закордонних справ - Григорію Немирі (ГО «Батьківщина»).
Комітет з питань екологічної політики повинна очолити Ірина Сех (ВО «Свобода»), комітет з культури - В'ячеслав Кириленко (ВО «Батьківщина»), комітет з питань правозахисту - Андрій Кожем'якін (ВО «Батьківщина»), комітет боротьби зі злочинністю - Віктор Чумак (УДАР).
Комітет з економічної діяльності (контролю за тендерними процедурами) дістанеться Андрієві Іванчуку (ВО «Батьківщина»), комітет з освіти - Лілії Гриневич (ВО «Батьківщина»). Комітет з прав людини очолить представник УДАРу.
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