ЗМІ: Опозиція поділила комітети у ВР

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Так, комітет свободи слова дістався Миколі Томенку (ВО «Батьківщина»), комітет з питань європейської інтеграції та закордонних справ - Григорію Немирі (ГО «Батьківщина»).

Комітет з питань екологічної політики повинна очолити Ірина Сех (ВО «Свобода»), комітет з культури - В'ячеслав Кириленко (ВО «Батьківщина»), комітет з питань правозахисту - Андрій Кожем'якін (ВО «Батьківщина»), комітет боротьби зі злочинністю - Віктор Чумак (УДАР).

Комітет з економічної діяльності (контролю за тендерними процедурами) дістанеться Андрієві Іванчуку (ВО «Батьківщина»), комітет з освіти - Лілії Гриневич (ВО «Батьківщина»). Комітет з прав людини очолить представник УДАРу.