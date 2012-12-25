Експерт: Азаров як зірка на ялинці - нагорі і нічого не вирішує

Як передає кореспондент УНІАН, під час засідання круглого столу у Києві він сказав: “Новий уряд можна порівняти з новорічною ялинкою, тобто, Микола Азаров це верхівка, яка, в принципі, його прикрашає, але нічого особливо не вирішує”. “Ми ще з вами побачимо протягом буквально 100 днів, які, зазвичай, відводяться урядовцям для того, щоб увійти в курс справи, хто є зірками, хто є серпантином, хто є звичайним конфеті”, - додав Є.Магда.

За словами експерта, “це найбільше оновлення уряду за Януковича, якщо не рахувати того, що відбулося після його перемоги на президентських виборах, тобто, раніше це було точечне оновлення, а тепер оновлення десь на дві третини”.

“Думаю, що на нас очікує ода радості з боку націонал-патріотів, оскільки міністром оборони перестала бути людина, яка нещодавно була громадянином Російської Федерації (йдеться про Дмитра Саламатіна- УНІАН), а стала людина, яка обрана в мажоритарному окрузі у Севастополі (Павло Лебедєв, обраний до Верховної Ради в окрузі № 224 - УНІАН), тобто, на нас очікують ще одні мажоритарні вибори плюс до 5 округів, які так і не дали нам своїх кандидатів”, - підкреслив експерт.