Спікер ВР: Я не розумію, як це - ходити по головах, топтатися по президії

Про це він розповів в інтерв'ю виданню «Комерсант-Україна». Рибак думає, що зможе знайти спільну мову з нардепами і підтримувати порядок в парламенті:

«У мене є досвід спілкування з усіма. У вівторок буде сесія, подивимось. Пройдуть два-три місяці, і буде видно, працює те, що я пропоную, чи ні. Я прихильник того, що треба вміти слухати і чути: тим, хто сидить у залі, - тих, хто в президії; тим, хто з одного і з іншого боку, - один одного. Якщо треба, краще зробити перерву, зібратися. Я зараз завершую розгляд всіх організаційних питань, щоб уже на цьому тижні запустити нормальну роботу Ради. Я не розумію, як це - ходити по головах, топтатися по президії, не припускаю цього! Чому депутат, прийшовши в зал, свистить і тупає? Я збирав лідерів фракцій і говорив: "Ви ж не на футболі, що за поведінка така?! Поясніть, що я, як голова Верховної ради, повинен робити?" І ми знаходимо спільну мову.», - зазначив Рибак.

На тему: Рибак змусить кожного народного депутата голосувати персонально

Новий спікер вважає, що поіменне голосування в Раді можливе, але проблематичне:

«Поіменне голосування цілком можливо. Неправильно, коли один голосує за десятьох. Мине півроку - подивимося, як депутати будуть голосувати. Робота в парламенті - це специфічна діяльність: йдуть кулуарні переговори, зустрічі, приїжджають делегації. Тому все одно деякі депутати, перш за все ті, хто займає керівні посади, будуть відсутні в залі. Так само і в Парламентській асамблеї Ради Європи, один до одного! Але я наполягаю: якщо депутат просто вийшов із залу, не треба за нього голосувати. Коли обирали мене, голосували за Миколу Яновича, я говорив депутатам - не треба натискати кнопки за відсутніх! Не треба нас компрометувати! Я не звик так жити, я далекий від цього!»