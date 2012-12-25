Донецький губернатор: Держказначейство заблокувало 1,3 мільярда

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Донецької обласної державної адміністрації Андрій Шишацький учора ввечері на підсумковій прес-конференції.

Зокрема, він визнав, що в роботі Держказначейства, «дійсно, є істотні проблеми, і відставання в термінах оплати платіжних доручень за місцевими бюджетами». За словами губернатора, «загальна сума боргу – це близько 1 млрд 300 млн. грн».

Але при цьому А.Шишацький висловив надію, що вже буквально з 25 грудня ця проблема почне вирішуватися.

«Я думаю, що буквально з 25 грудня, після закінчення виплат Пенсійному фонду, ця проблема все ж таки зрушиться. Ви знаєте, сформовано уряд. Я думаю, що мені як губернатору буде легше вирішувати відповідні питання», - сказав голова Донецької ОДА.