Ще одне місто скаржиться: Держказначейство не пропускає платежів

Як передає кореспондент УНІАН, про це мер Кременчука Олег Бабаєв заявив сьогодні на брифінгу для журналістів.

«У нас у Держказначействі зависли платежі більш ніж на 20 млн грн. Все це незахищені статті бюджету. Абсолютно тяжка ситуація з будівництвом, ремонтом, асфальтуванням доріг, ремонтами лікарень. Не проходять інвестиційні платежі і держсубвенція. Ми подаємо до казначейства платіжки і просимо сплатити, але казначейство не пропускає ці витрати», - заявив мер.

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Бабаєв також відзначив, що аналогічна ситуація склалася в усій області.

«Не зрозуміло, чому. Гроші ми заробили, вони у нас є, але нам їх не дають», - сказав О.Бабаєв.

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Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня прем'єр-міністр України Микола Азаров на нараді у Кривому Розі заявив, що 10 жовтня Держказначейство відновило фінансування незахищених статей у соціальній сфері.

«У нас були проблеми фінансування щодо системи казначейства через те, що 7 жовтня Україна заплатила Росії 1 млрд дол. за спожитий газ. Ми пригальмували фінансування через систему казначейства. А вчора процес відпущено», - заявив М.Азаров.