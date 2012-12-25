У Раді створили ще два міжфракційні об'єднання та одну групу

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на засіданні парламенту голова Верховної Ради України Володимир Рибак.

За його словами, депутати створили міжфракційну групу «Галичина», яку очолив Роман Чернега (фракція партії «УДАР»).

Також у парламенті створено міжфракційне об’єднання «Рівні можливості», яке очолили Ірина Бережна (фракція Партії регіонів), Ірина Геращенко (фракція партії «УДАР»), Олена Кондратюк (фракція «Батьківщина»).

Крім того, депутати створили міжфракційне об’єднання «За Харків, за Слобожанщину», яке очолив Валерій Писаренко (фракція Партії регіонів).

Як повідомляв УНІАН, раніше у парламенті сьомого скликання було створено міжфракційні об’єднання «Столиця України» та «За сприяння свободи сумління».