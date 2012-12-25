Присягу у Верховній Раді склали ще два нардепи

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, присягу в парламенті склав народний депутат Євген Мармазов, який був обраний до Верховної Ради за партійним списком КПУ.

Крім того, присягу склав народний депутат Василь Поляков, який був обраний за списком Партії регіонів і пройшов до парламенту замість Миколи Азарова, який був призначений прем’єр-міністром України.

Згідно з особистою заявою, В.Поляков увійшов до складу фракції Партії регіонів.