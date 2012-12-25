Комуністів обурює, що Каськів досі на посаді, а не «в інших місцях»

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні з трибуни Верховної Ради заявив лідер фракції КПУ Петро Симоненко.

«Компартія України обурена тим, що, незважаючи на брутальне шахрайство голови Держагентства з питань інвестицій Каськіва, пов’язане з LNG-терміналом, він досі залишається на посаді, а не перебуває в інших місцях», - сказав П.Симоненко.

Він наголосив, що новий уряд має негайно звільнити В.Каськіва.

«Ми також вимагаємо від правоохоронних органів, зокрема від генерального прокурора, порушити проти керівників відповідного Держагентства кримінальну справу за фактом шахрайства», - сказав П.Симоненко.

Як повідомляв УНІАН, 21 грудня заступник голови фракції Партії регіонів Сергій Тігіпко заявив, що В.Каськів написав заяву про звільнення через підписання невдалої угоди щодо реалізації проекту LNG-терміналу.

"Я знаю, що Каськів таку заяву писав і готовий йти у відставку. Поки цю заяву не прийняли. Це питання не до нього, а до когось іншого", - зазначив С.Тігіпко.

Україна 26 листопада підписала з компанією Gas Natural Fenosa (Іспанія) угоду про співпрацю у реалізації національного проекту «LNG-термінал».

Пізніше виявилось, що Джорді Бонвєї, який підписав документ від іспанської сторони, не мав повноважень на це.

За тиждень до підписання угоди В.Каськів заявляв про наявність інформації про підготовлювану «інформаційну атаку» з метою дискредитації проекту «LNG-термінал».

Для вивчення обставин підписання цієї угоди була створена міжвідомча комісія на чолі з в.о. першого віце-прем'єр-міністра Валерієм Хорошковським.

Результати розслідування комісії поки що невідомі, а В.Хорошковський подав у відставку через незгоду з повторним призначенням Миколи Азарова на посаду прем'єр-міністром

21 грудня на закритому засіданні Кабінет міністрів постановою № 1178 скасував надання 2,305 млрд грн державних гарантій на 2012 рік для реалізації проекту «LNG-термінал».