«Тушки» Табалови повернулися до зали ВР і голосували (фото)
11:28, 25 грудня 2012Політика
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Народні депутати син і батько Табалови, які відмовились входити до фракції «Батьківщина», перебувають у сесійній залі ВР та голосують.
Табалови у Раді / Фото: Hanna Hrabarska з Фейсбук
Вони обоє проголосували за постанови щодо складу парламентських комітетів.Крім того, Табалов старший отримав членство у комітеті з питань бюджету.
Андрій Табалов став членом комітету з питань податкової та митної політики.
”Тушки” голосують / Фото народного депутата Андрія Шевченка
Опозиція заявляє, що вони є "тушками" та мають скласти с себе повноваження депутатів, бо балотувалися від Батьківщини.
У перший день роботи парламенту депутати від опозиції з бійкою вигнали Табалових із зали.
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