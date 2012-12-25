«Тушки» Табалови повернулися до зали ВР і голосували (фото)

Вони обоє проголосували за постанови щодо складу парламентських комітетів.Крім того, Табалов старший отримав членство у комітеті з питань бюджету.

Андрій Табалов став членом комітету з питань податкової та митної політики.

Опозиція заявляє, що вони є "тушками" та мають скласти с себе повноваження депутатів, бо балотувалися від Батьківщини.

У перший день роботи парламенту депутати від опозиції з бійкою вигнали Табалових із зали.

Українська правда