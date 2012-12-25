Крісло глави Нацбанку може отримати заступник Арбузова

"Із призначенням Сергія Арбузова в Нацбанку відбудуться великі кадрові перестановки. За наявною інформацією, главою НБУ стане нинішній заступник голови Ігор Соркін", - пише Комерсант-Україна з посиланням на джерела на банківському ринку.

Крісла заступників можуть отримати Сергій Мамедов (голова правління Укргазбанку) і Микола Удовиченко (глава правління Укрексимбанку).

"Ми давно знаємо про це, тому що Сергій Мамедов готується піти, і хто тепер стане головою правління, невідомо",— підтвердив співрозмовник в Укргазбанку.