Крісло глави Нацбанку може отримати заступник Арбузова
11:34, 25 грудня 2012Політика
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Главою Національного Банку України може стати колишній заступник глави Ігор Соркін.
Ігор Соркін може стати главою Нацбанку / Фото : Комсомольська правда
"Із призначенням Сергія Арбузова в Нацбанку відбудуться великі кадрові перестановки. За наявною інформацією, главою НБУ стане нинішній заступник голови Ігор Соркін", - пише Комерсант-Україна з посиланням на джерела на банківському ринку.
Крісла заступників можуть отримати Сергій Мамедов (голова правління Укргазбанку) і Микола Удовиченко (глава правління Укрексимбанку).
"Ми давно знаємо про це, тому що Сергій Мамедов готується піти, і хто тепер стане головою правління, невідомо",— підтвердив співрозмовник в Укргазбанку.
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