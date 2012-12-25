У Київраді готуються до скандалу через земельні питання - ЗМІ

На засіданні Київради назріває скандал. Сьогодні знову будуть розглядатися земельні питання, і депутати намагаються проголосувати чужими картками.

До зали засідань прийшла важка артилерія - народні депутати Верховної Ради від фракції УДАР на чолі з Наталією Новак, в кулуарах стоїть Віталій Кличко. Головна мета УДАРу - не дати Київраді проголосувати скандальні земельні питання чужими картками, повідомляє Сегодня.

Секретар Галина Герега попередила, що якщо почнуться сутички, вона закриє засідання.

Київрада на сьогоднішньому засіданні не буде розглядати питання про відвід ПАТ «Укрреставрація» земельної ділянки під будівлею Гостинного двору. Про це під час брифінгу заявила заступник Київського міського голови - секретар Київради Галина Герега.

Вона зазначила, що відповідний проект рішення не розглянули комісії Київради, відразу після того, як документ пройде цю процедуру, проект рішення винесуть на розгляд депутатів.

Г.Герега також зазначила, що наполягає на створенні робочої групи щодо реконструкції Гостиного двору за участю депутатів від усіх фракції Київради і проведенні круглого столу за участю представників громадськості та фахівців.

Вона повідомила, що минулої п'ятниці вже відбувся один круглий стіл з питання реконструкції Гостиного двору за участю головного архітектора столиці, профільного заступника голови КМДА Михайла Кучука і деяких депутатів Київради. Вона висловила сподівання, що процес громадського обговорення буде продовжено, оскільки питання реконструкції Гостиного двору необхідно вирішити.