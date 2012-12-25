Яценюк лякає Табалових судом

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк.

Він наголосив, що відповідне звернення вже було направлене до регламентного Комітету Верховної Ради України.

А.Яценюк зауважив, що за наслідками роботи ТСК опозиція звернеться до суду стосовно Табалових.

«Ми вже відправили запити до всіх депутатських фракцій, щоб подали нам прізвища для створення тимчасової слідчої комісії на предмет розслідування фактів нескладення Табаловими присяги для того, щоб підготувати всю юридичну базу і звернутися до суду», - сказав А.Яценюк.

Як повідомляв УНІАН, Андрій та Олександр Табалови були обрані від партії «Батьківщина», однак відмовились вступити до її фракції. Зокрема батько Олександр Табалов пройшов до ВР за списком Об’єднаної опозиції «Батьківщина» (№ 49), а син Андрій Табалов балотувався від «Батьківщини» в окрузі № 99 у Кіровограді.

11 грудня Об'єднана опозиція "Батьківщина" оприлюднила вимогу до Табалових скласти їхні депутатські мандати. Такі вимоги пов’язані з тим, що ці депутати не увійшли до фракції «Батьківщина» і тим самим порушили присягу кандидата у народні депутати, підписану ними 5 серпня цього року.

12 грудня опозиція не допустила Табалових до участі у відкритті сесії Верховної Ради України сьомого скликання. Однак пізніше голова тимчасової президії ВР Володимир Литвин заявив, що вони таки склали присягу.

Опозиція наполягає, що Табалови не є народними депутатами, оскільки не склали присяги.