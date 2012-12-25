Карасьов пояснив, чому до уряду не потрапили Клюєв та Колесніков

Сергій Арбузов де-факто буде прем’єр-міністром України, а прем’єр-міністр Микола Азаров все ще залишається на посаді, тому що він із покоління «політичних дідів», які не становлять небезпеки для Президента України Віктора Януковича.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку під час прес-конференції висловив директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов.

«Де-факто прем’єром буде С.Арбузов, де-юре – М.Азаров. Тому що це - Кабмін С.Арбузова і головні ролі в цьому Кабміні будуть виконувати соратники С.Арбузова, люди, яких підбирав сам Президент В.Янукович, і які своїми кар’єрами завдячують лише йому», - сказав він.

На думку В.Карасьова, В.Янукович є прикладом президента-автократа, який хоче створити свою еліту. «Якщо він ефективний автократ, він усуває своїх соратників, перш за все, усіх тих, хто привів його до влади, і робить ставку на абсолютно нове управлінське адміністративне політичне покоління, яке своїм кар’єрним злетом завдячує саме автократичному лідеру», - сказав В.Карасьов.

Саме тому, на думку політолога, до нового уряду не потрапили Андрій Клюєв та Борис Колесніков, які, зауважив він, були найбільш ефективними соратниками Президента.

Таким чином, вважає В. Карасьов, В.Янукович зробив ставку з одного боку, на «політичних старців», з іншого – на «політичних онуків».

На думку політолога, остаточно Кабмін сформується лише через рік, коли він повністю оновиться. Наразі ж, відзначив він, уже сформовано «ядро» того уряду, який існуватиме до 2015 року, і має забезпечити В.Януковичу перемогу на президентських виборах.

Як повідомляв УНІАН, 24 грудня 2012 р. Президент України призначив новий склад Кабінету міністрів.