Наришкін запросив Рибака відвідати Росію з офіційним візитом

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховної Ради України, відповідне запрошення В.Рибаку сьогодні передав голова Комітету у справах СНД і зв’язками зі співвітчизниками Держдуми Федеральних Зборів Росії Леонід Слуцький.

В.Рибак, подякувавши за запрошення, зазначив, що може відвідати Росію наприкінці першого кварталу наступного року.

Голова Верховної Ради України подякував Росії за активну участь її представників у міжнародному спостереженні за виборами до Верховної Ради.

"Для нас дуже важлива об’єктивна оцінка виборчого процесу, без застосування "подвійних стандартів", - зазначив він.

Керівник парламенту висловив упевненість, що новий склад Верховної Ради України буде налаштований на розвиток конструктивної співпраці з Росією в дусі стратегічного партнерства.

В.Рибак зазначив, що після затвердження складу української частини міжпарламентської комісії зі співробітництва між національними парламентами можна буде розпочати підготовку до її одинадцятого засідання.

Сторони наголосили на важливості подальшого розвитку парламентської складової двосторонньої співпраці на рівні парламентських "груп дружби".