Екс-глава СБУ каже, що українській армії слід тримати порох сухим

Про це І.Смешко заявив у ефірі телеканалу ТВі.

"На сьогоднішній день Україна не має серйозних зовнішніх загроз. Але якщо ситуація внутрішня набуде драматичних подій на кшталт 2004 року, тоді зовнішні сили можуть з’явитися на кордонах, щоби стабілізувати ситуацію всередині країни. Для цього армії потрібно тримати порох сухим", – сказав І.Смешко.

Екс-глава СБУ також вважає, що в Україні створюється міліцейська держава. "Усе залежить від пропорцій, від тих ресурсів, які має країна, і як вона ті ресурси розподіляє. Всі закордонні спостерігачі будуть говорити, що в нас будується міліцейська держава. Так це чи ні, судити нам. Але диспропорція в бік Міністерства оборони є. У Міністерства оборони озброєння, техніка, експлуатація, підтримання їх в боєздатному стані, закупка нового обладнання. МВС такими проблемами не переймається", - пояснив він.

Водночас І.Смешко не розділяє позицію щодо ізоляції України. "Я не сказав би, що наша держава знаходиться в ізоляції. Хоча останній рік ми дійсно мали всі елементи цієї ізоляції. Влада повинна була передбачити, до чого призведуть судові процеси над Юлією Тимошенко та Юрієм Луценком", - вважає екс-глава СБУ.