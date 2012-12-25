Янукович буде «перезавантажувати» Каськіва

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, відкриваючи сьогодні засідання Ради регіонів.

В.Янукович висловився за «перезавантаження» підходів реалізації національних проектів у реальному секторі економіки.

«Слід визнати, що реалізація цієї продуктивної ідеї виявилась малоефективною та перетворилась на формальну кампанію щодо залучення іноземних інвесторів. Національні проекти мають стати «точками зростання» для економіки, в основі якого - в першу чергу інтереси національної економіки, національного бізнесу та територій», - сказав Президент.