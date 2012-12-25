Янукович буде «перезавантажувати» Каськіва
13:57, 25 грудня 2012Політика
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Президент України Віктор Янукович незадоволений реалізацією ідеї із запровадження національних проектів.
Віктор Янукович побачив формалізм у роботі
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, відкриваючи сьогодні засідання Ради регіонів.
В.Янукович висловився за «перезавантаження» підходів реалізації національних проектів у реальному секторі економіки.
«Слід визнати, що реалізація цієї продуктивної ідеї виявилась малоефективною та перетворилась на формальну кампанію щодо залучення іноземних інвесторів. Національні проекти мають стати «точками зростання» для економіки, в основі якого - в першу чергу інтереси національної економіки, національного бізнесу та територій», - сказав Президент.
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