Аваков каже, що Яценюк збирався скласти мандат через «тушок» Табалових
Народний депутат України Арсен Аваков (фракція "Батьківщина") стверджує, що голова фракції Арсеній Яценюк готовий був відмовитися від депутатського мандата через історію з Олександром і Андрієм Табаловими, які відмовилися ввійти до складу "Батьківщини".
Про це А.Аваков повідомив в інтерв'ю інтернет-виданню lb.ua.
"Я не буду переказувати те, що говорив Арсеній Петрович (Яценюк), виступаючи перед фракцією, відзначу одне: він був абсолютно щирий, не намагався уникнути відповідальності. Навпаки, визнавав помилку; говорив, що його дійсно попереджали про підвищені ризики щодо цих двох. Повторюся, Яценюк акцентував, що прийме будь-яке рішення колег, що готовий відмовитися від можливості очолити фракцію і навіть скласти мандат", - сказав А.Аваков.
На його думку, зараз багато хто намагається дискредитувати опозицію через двох депутатів, які змінили свою позицію. "Ви міркуєте в логіці наших опонентів, які знайшли в переліку зі ста, припустимо, людей одного-двох "неблагонадійних" і намагаються на цьому спекулювати – вибудовувати атаку. Звичайно, дискредитація опозиції загалом - через усю цю історію - була б для них більш ніж вигідна. Думаю навіть, що така комбінація планувалася. За будь-яку ціну", - додав він.
"Можливо, я зараз крамолу скажу, але, як на мене, те, що відбулося з Табаловими в наступні декілька днів, - краща профілактика й попередження потенційним "тушкам". Я не знаю, якою треба бути людиною, щоб, сидячи в залі й дивлячись на те, що відбувалося з Табаловими, потім і самому перетворитися на "тушку", - вважає А.Аваков.
Як повідомляв УНІАН, Андрій і Олександр Табалови були обрані від партії «Батьківщина», однак відмовились вступити до її фракції. Зокрема батько Олександр Табалов пройшов до ВР за списком Об’єднаної опозиції «Батьківщина» (№ 49), а син Андрій Табалов балотувався від «Батьківщини» в окрузі № 99 у Кіровограді.
11 грудня Об'єднана опозиція "Батьківщина" оприлюднила вимогу до Табалових скласти їхні депутатські мандати. Такі вимоги пов’язані з тим, що ці депутати не увійшли до фракції «Батьківщина» і тим самим порушили присягу кандидата в народні депутати, підписану ними 5 серпня цього року.
12 грудня опозиція не допустила Табалових до участі у відкритті сесії Верховної Ради України сьомого скликання. Однак пізніше голова тимчасової президії ВР Володимир Литвин заявив, що вони таки склали присягу.
Опозиція наполягає, що Табалови не є народними депутатами, оскільки не склали присягу.