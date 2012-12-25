Аваков каже, що Яценюк збирався скласти мандат через «тушок» Табалових

Про це А.Аваков повідомив в інтерв'ю інтернет-виданню lb.ua.

"Я не буду переказувати те, що говорив Арсеній Петрович (Яценюк), виступаючи перед фракцією, відзначу одне: він був абсолютно щирий, не намагався уникнути відповідальності. Навпаки, визнавав помилку; говорив, що його дійсно попереджали про підвищені ризики щодо цих двох. Повторюся, Яценюк акцентував, що прийме будь-яке рішення колег, що готовий відмовитися від можливості очолити фракцію і навіть скласти мандат", - сказав А.Аваков.

На його думку, зараз багато хто намагається дискредитувати опозицію через двох депутатів, які змінили свою позицію. "Ви міркуєте в логіці наших опонентів, які знайшли в переліку зі ста, припустимо, людей одного-двох "неблагонадійних" і намагаються на цьому спекулювати – вибудовувати атаку. Звичайно, дискредитація опозиції загалом - через усю цю історію - була б для них більш ніж вигідна. Думаю навіть, що така комбінація планувалася. За будь-яку ціну", - додав він.

"Можливо, я зараз крамолу скажу, але, як на мене, те, що відбулося з Табаловими в наступні декілька днів, - краща профілактика й попередження потенційним "тушкам". Я не знаю, якою треба бути людиною, щоб, сидячи в залі й дивлячись на те, що відбувалося з Табаловими, потім і самому перетворитися на "тушку", - вважає А.Аваков.

Як повідомляв УНІАН, Андрій і Олександр Табалови були обрані від партії «Батьківщина», однак відмовились вступити до її фракції. Зокрема батько Олександр Табалов пройшов до ВР за списком Об’єднаної опозиції «Батьківщина» (№ 49), а син Андрій Табалов балотувався від «Батьківщини» в окрузі № 99 у Кіровограді.

11 грудня Об'єднана опозиція "Батьківщина" оприлюднила вимогу до Табалових скласти їхні депутатські мандати. Такі вимоги пов’язані з тим, що ці депутати не увійшли до фракції «Батьківщина» і тим самим порушили присягу кандидата в народні депутати, підписану ними 5 серпня цього року.

12 грудня опозиція не допустила Табалових до участі у відкритті сесії Верховної Ради України сьомого скликання. Однак пізніше голова тимчасової президії ВР Володимир Литвин заявив, що вони таки склали присягу.

Опозиція наполягає, що Табалови не є народними депутатами, оскільки не склали присягу.