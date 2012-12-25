Рибак не знає, як скасувати те, що наприймала попередня Рада
20:54, 25 грудня 2012Політика
1921 0
Голова Верховної Ради України Володимир Рибак не бачить можливості у скасуванні так званих резонансних законів, які були ухвалені минулим складом парламенту.
Рибак каже, що не бачить можливості
Про це В.Рибак заявив сьогодні в ефірі Першого національного радіо.
"Можливості перегляду законів, які прийняті я не бачу", - сказав В.Рибак.
Голова ВР зауважив, що не знає жодного такого закону, який був би скерований проти громадян України.
Крім того, додав спікер, всі ухвалені закони пройшли експертизу, підписані Президентом України. "Вони діють. А де є помилка яка, то я не заперечую, щоб доповнення або якісь зміни до того чи іншого закону вносити. Але я не чув такого, що сьогодні ухвалюються, а завтра хтось прийшов інший і починає відміняти всі закони. Я думаю цього не буде", - додав В.Рибак.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter