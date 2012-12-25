Рибак не знає, як скасувати те, що наприймала попередня Рада

Про це В.Рибак заявив сьогодні в ефірі Першого національного радіо.

"Можливості перегляду законів, які прийняті я не бачу", - сказав В.Рибак.

Голова ВР зауважив, що не знає жодного такого закону, який був би скерований проти громадян України.

Крім того, додав спікер, всі ухвалені закони пройшли експертизу, підписані Президентом України. "Вони діють. А де є помилка яка, то я не заперечую, щоб доповнення або якісь зміни до того чи іншого закону вносити. Але я не чув такого, що сьогодні ухвалюються, а завтра хтось прийшов інший і починає відміняти всі закони. Я думаю цього не буде", - додав В.Рибак.