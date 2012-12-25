Експерт: На початку 2013-го курс може скочити до 9,5 гривень за долар
Експерт вважає, що на початку 2013-го НБУ може відпустити курс до 9,5 гривень за долар і Україні не вдасться уникнути девальвації національної валюти.
Про це заявив економіст Любомир Шавалюк Українському тижню.
Експерт відзначає, що подальша штучна підтримка гривні поглиблюватиме кризу.
«У 2013 році за браку адекватної економічним реаліям девальвації дефіцит поточного рахунку і далі швидко зростатиме. Імпорт капіталу зменшуватиметься через несприятливий інвестиційний клімат», - зазначає Шавалюк.
На його думку, поновлення співпраці з МВФ малоймовірне або ж буде не в тому обсязі, якого реально потребує режим Януковича.
«Тому якщо уряд і здійснить ще кілька розміщень єврооблігацій, то ризикує через високі відсотки втратити довіру інвесторів та відповідно платоспроможність і можливість позичати надалі. За таких умов НБУ щомісяця втрачатиме $1–2 млрд резервів», - вважає експерт.
«Питання більше в тому, чи це буде повзуче знецінення гривні впродовж року, чи одноразовий (або принаймні дуже стислий у термінах) різкий обвал. Швидше за все, на початку 2013 року уряд і Нацбанк відпустять курс гривні – нацвалюта може подешевшати на 10–20% (до 8,8–9,5 UAH/USD)», - зазначає Шавалюк.