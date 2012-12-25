Сумська опозиція хоче відкликати депутата-перебіжчика

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося сьогодні на прес-конференції на тему: «За зраду виборцiв - позбавлення мандата. Опозицiя iнiцiює вiдкликання з Верховної Ради Олександра Волкова».

Участь у прес-конференції взяли заступник керівника виборчого штабу Об'єднаної опозиції «Батьківщина» в Сумській області, голова облорганізації НРУ Сергій Бутенко та представник ініціативної групи мешканців села Хотінь Сумського району з відкликання народного депутата О.Волкова Віталій Танцюра.

За словами С.Бутенка, до нього звернулись мешканці с. Миропілля Краснопільського району Сумської області, які обурені вступом депутата від округу №158 О.Волкова до фракції Партії регіонів у Верховній Раді, хоча він впродовж усієї виборчої кампанії акцентував на своїй приналежності до «Батьківщини», активно використовував символіку цієї партії та зображення Юлії Тимошенко.

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С.Бутенко розповів також, що жителі районів, де балотувався О.Волков, просять сприяння в кампанії тиску на народного депутата і готові почати процедуру збору підписів з вимогою до О.Волкова скласти повноваження народного депутата.

«Зважаючи на багаж політичного досвіду Олександра Волкова, така його поведінка була прогнозованою. Тому я був одним із тих керівників політичних партій, що входять до Комітету опору диктатури, які зверталися до лідерів Об'єднаної опозиції з проханням не допустити висування Олександра Волкова єдиним кандидатом. І ми досягли своєї мети. Але він все одно у своїй виборчій кампанії експлуатував опозиційні гасла і символіку ВО «Батьківщина». Тому, на мою думку, зараз саме Об'єднана опозиція має рішуче засудити зраду виборців Олександром Волковим, які у в першу чергу робили свій вибір на користь гасла «Юлі – волю!», а не на особистість цього кандидата», - підкреслив С.Бутенко.

При цьому він зазначив, що опозиціонери усвідомлюють, що наразі відсутній досконалий юридичний механізм відкликання народного депутата. «Тому кампанія громадського тиску, яку ми починаємо, в першу має на меті психологічно тиснути на Волкова, а також добитися від депутатів прийняття закону про можливість відкликання мандату. Не виключається і подання позову», – наголосив С.Бутенко.

У свою чергу В.Танцюра розповів, яким чином виникла дана ініціатива.

«Кожен виборець спостерігає за діями у Верховній Раді, в першу чергу, власного депутата. Коли односельчани почули, що Волков, який ходив із сердечком на футболці і переконував, що йде у ВР, щоб звільнити політв'язнів, у першу чергу Юлію Тимошенко, вступив у фракцію Партії регіонів, вони почали обурюватись. Пізніше прийшла думка вдатися до якихось дій. Звернулись до керівника Сумського Народного руху, як члена Об'єднаної опозиції, з проханням посприяти та очолити кампанію», - сказав В.Танцюра.

За його інформацією, наразі громадяни також звертаються до опозиційних депутатів з вимогою допомогти в кампанії тиску на О.Волкова.

«А депутатам варто почати зовсім із малого – перестати вітатись із Волковим за руку у Верховній Раді», – резюмував С.Бутенко.