У «Батьківщині» шкодують, що Кличко раніше мовчав про лояльність до російської

Таку думку Gazeta.ua висловив нардеп від "Батьківщини" Олександр Бригинець, коментуючи заяву Кличка.

"Чому УДАР зайняв таку позицію, треба запитати у них, - каже політик. - Наша позиція принципова: є закон, який передбачає, що всі державні функції в Україні виконуються державною мовою. Кожен чиновник, а депутати є чиновниками, бо в кожного з нас перший ранг чиновника, повинен виконувати законодавство".

Бригинець також повідомив, що в "Батьківщині" готують проект закону, який має стати на заваді виступам російською мовою у парламенті.

"Цей проект закону робить певну диференціацію. Припустимо, якщо чиновник говорить державною мовою, значить він говорить, як чиновник. Якщо він говорить не державною мовою, то він має на це повне право, але в цьому випадку він виступає просто як приватна особа. Тоді на його виступ треба реагувати, як на виступ приватної особи. Хтось, припустимо, приїхав у Донецьк і вирішив поговорити російською мовою. Це його приватне спілкування", - пояснив політик.

Що ж до позиції УДАРу в мовному питанні, у "Батьківщині" шкодують, що Кличко раніше не говорив про це.

"Ми завжди говорили про те, що ми з УДАРом союзники — у нас спільні певні тактичні завдання. Але в багатьох питаннях існують серйозні відмінності у підходах "Батьківщини", "Свободи" і УДАРу. Це стосується не тільки мови, а й землі, й імпічменту президенту. Саме тому, ми завжди казали, що позиція Кличка у певних питаннях співпадає із опозицією, а в інших — із позицією влади. Це цілком очевидно. Поки у Кличка буде більше спільних точок дотику з опозицією, він буде в опозиції. Коли станеться так, що в нього буде більше точок дотику з владою, він буде працювати спільно з владою", - припускає Бригинець.

На думку політика, в тому, що Кличко публічно говорить про свою позицію, є певний позитив.

"Це ж не те, що вони втіхаря підголосовують за владу. Це важливо для того, щоб кожного разу виборці розуміли, яка позиція у тієї чи іншої політичної сили. Вони відверто говорять про те, що їхня позиція і позиція Партії регіонів співпадає. Шкода, що вони не говорили про це перед виборами, бо тоді б у них був зовсім інший результат. Люди, які їх підтримували, знаючи таку позицію Кличка, проголосували б за "Свободу" чи за "Батьківщину". Але вже як є. У кожної партії своя стратегія", - зауважив нардеп