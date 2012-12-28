Посол при ЄС: Усі розуміють, що без Угоди про асоціацію Україна буде, як флюгер

Про це він сказав в інтерв’ю проекту “УНІАН – Новини ЄС», коментуючи схвалені два тижні тому висновки Ради закордонних справ ЄС та Європарламенту.

«Ключовим у рішеннях Ради ЄС у закордонних справах та Європарламенту я би назвав те, що нарешті, після тривалих дискусій і вагань, держави-члени ЄС та європейський істеблішмент схвалили для себе стратегічне рішення щодо підписання Угоди про асоціацію. Питання, підписувати чи не підписувати Угоду з Україною, вже не стоїть – стратегічне рішення прийнято. Закріплені навіть і конкретні часові рамки – не пізніше Третього саміту «Східного партнерства» у Вільнюсі 28-29 листопада 2013 року», - сказав К.Єлісєєв.

Посол зазначив, що таке рішення стало наслідком і активної роботи української дипломатії, і геополітичних процесів, що відбуваються навколо України та в Європі в цілому, а також результатом позитивних досягнень у реформах в Україні, в тому числі, схвалення Кримінального процесуального кодексу, законів про адвокатуру, про біометричні паспорти та законодавчих актів у сфері енергетики.

Посол також відзначив роботу Польщі, Литви та Словаччини з країнами, так званими «скептиками» щодо України, хоча й висловився проти поділу країн-членів ЄС на друзів та опонентів.

«Взагалі, я проти спроб ділити країни ЄС на друзів та опонентів. Навіть останнє рішення Ради ЄС у закордонних справах щодо України було схвалено консенсусом. Це означає, що всі без винятку держави-члени ЄС підтримали важливість співпраці з Україною. Дійсно, є певна відмінність у позиціях», - сказав К.Єлісєєв.

За його словами, ця відмінність полягає в питанні часу підписання Угоди про асоціацію. Так, частина країн виступають за її підписання одразу, як тільки технічно угода буде готова до цього, інші країни вважають, що спочатку Україна має продемонструвати вагомий прогрес у вирішенні проблем, і лише потім – укладати Угоду.

«Але потреба в укладенні Угоди не ставиться під сумнів», - підкреслив український посол.

Він також висловив переконання в тому, що при прийнятті рішення міністрами та депутатами превалювало стратегічне бачення ролі та місця України в «геополітичних розкладах».

«Україна – це ключ до поширення демократичних стандартів на просторі колишнього СРСР. Це приклад, на який потім зможуть рівнятися інші», - сказав К.Єлісєєв.

«Всі розуміють, що без укладення Угоди про асоціацію, Україна буде, як флюгер, вагатися між так званим геополітичним вибором – Схід чи Захід. І навпаки, укладення Угоди дасть можливість припинити будь-які спекуляції на тему, куди рухається Україна. Вже навіть стало аксіомою те, що підписання Угоди стане для України точкою геополітичного неповернення та інструментом модернізації держави», - додав він.

Посол також звернув особливу увагу на той факт, що країни-члени ЄС підтримали не лише підписання Угоди, але й початок її тимчасового застосування одразу після підписання.

«Саме по собі підписання ще потребує ратифікації, а от рішення про тимчасове застосування положень Угоди допоможе нам, не гаючи часу, не чекаючи на тривалу процедуру її ратифікації всіма країнами-членами ЄС, розпочати реалізацію документа, в першу чергу в частині створення поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі», - сказав К.Єлісєєв.

Як повідомляв УНІАН, Україна та ЄС завершили переговори про угоду про асоціацію в грудні 2011 року, а 30 березня цього року – парафували її.

10 грудня цього року Рада закордонних справ ЄС схвалила рішення про можливість підписання угоди про асоціацію з Україною до Вільнюського саміту «Східного партнерства», який має відбутися в листопаді 2013 року за умови прогресу з боку України в сфері реформ виборчого законодавства, судової реформи, вирішення проблем вибіркового правосуддя та низки інших реформ, в тому числі – в сфері боротьби з корупцією та покращ0ення бізнес-клімату.

Зараз угода про асоціацію перебуває на стадії перекладу та технічної підготовки до підписання.

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