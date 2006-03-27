Президент не вітав Черновецького з перемогою

Прес-секретар Президента України Ірина ГЕРАЩЕНКО заявляє, що глава держави не вітав кандидата на посаду київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО з перемогою на виборах.

“Я хочу спростувати інформацію, що Президент начебто привітав ЧЕРНОВЕЦЬКОГО з перемогою”, - зокрема, заявила І.ГЕРАЩЕНКО УНІАН.

За її словами, насправді, сьогодні Президент України мав декілька телефонних розмов з учасниками перегонів, в тому числі і до місцевих органів влади, мав він розмову і з Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ, під час якої Президент цікавився у першу чергу ситуацією із виборами у Києві.

І.ГЕРАЩЕНКО підкреслила, що під час своїх розмов з учасниками перегонів Президент цікавився ходом підрахунку голосів, ситуацією на виборчих дільницях - “і не більше”.

“Неможлива ніяка інша реакція Президента України до офіційного оголошення результатів виборів. Це абсолютно очевидна позиція”, - наголосила І.ГЕРАЩЕНКО.

Вона ще раз підкреслила: “Президент ЮЩЕНКО чітко заявив сьогодні, що ми чекаємо оголошення офіційних результатів – як по виборах до Верховної Ради, так по виборах до місцевих органів влади. Після того Президент в першу чергу привітає переможців парламентської виборчої кампанії, і звичайно він привітає переможців, що пройдуть до регіональних органів влади. Але тільки після підбиття підсумків виборів і оголошення офіційних результатів”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні під час прес-конференції Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ надійшов дзвінок на мобільний телефон, вибачившись перед присутніми і повідомивши, що йому телефонує Президент, відбулася розмова, під час якої кандидат висловив співрозмовнику подяку і сказав: “Я чекаю його дзвінка, тому що люблю його і ніяких в мене проблем з цим нема. Дякую, що він вирішив це зробити”. Після розмови Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ повідомив, що “Президент України хоче привітати мене і з радістю прийму цю першу офіційну особу, яка вітає мене з перемогою”.