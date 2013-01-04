Янукович каже, що визначеності щодо валютного податку поки немає

Про це Віктор Янукович завив в інтерв'ю КП в Україні.

"Незважаючи на спроби проведення спекулятивних атак на гривню, оперативність і зваженість дій Національного банку дозволила зберегти її стабільність. Останнім часом на готівковому валютному ринку обсяг купівлі іноземної валюти населенням практично зрівнявся з обсягом продажу, чого не вдавалося досягнути на протязі багатьох років", - сказав Янукович.

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На думку Президента, у НБУ є всі інструменти для підтримки стабільності національної валюти.

"Мова йде про скорочення термінів повернення валютної виручки та введення обов'язкового продажу виручки експортерами", - пояснив Янукович.

"Що стосується ідеї введення податку на продаж валюти, то тут необхідно приймати дуже акуратне і зважене рішення. Повинні бути враховані думки й інтереси всіх сторін - Національного банку, банків і громадян. Поки що єдиної думки щодо цього немає", - підсумував Президент.