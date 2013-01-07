Янукович помолиться на Волині в жіночому монастирі

Янукович сьогодні візьме участь у Різдвяному богослужінні у Свято-Успенському Святогорському монастирі.

Президент України Віктор Янукович сьогодні візьме участь у Різдвяному богослужінні у Свято-Успенському Святогорському Зимненському жіночому монастирі (Волинська обл., Володимир-Волинський район, с. Зимне). На тему: Янукович: Христос народився! Славімо Його Про це повідомляє прес-служба глави держави. Захід транслюватиметься у прямому ефірі Національною телекомпанією України.

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