Янукович помолиться на Волині в жіночому монастирі
10:35, 07 січня 2013Політика
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Янукович сьогодні візьме участь у Різдвяному богослужінні у Свято-Успенському Святогорському монастирі.
Віктор Янукович під час різдвяного богослужіння у Свято-Успенській Почаївській Лаврі торік / Фото: з архіву УНІАН
Президент України Віктор Янукович сьогодні візьме участь у Різдвяному богослужінні у Свято-Успенському Святогорському Зимненському жіночому монастирі (Волинська обл., Володимир-Волинський район, с. Зимне).
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Про це повідомляє прес-служба глави держави.
Захід транслюватиметься у прямому ефірі Національною телекомпанією України.
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