Під одеську мерію даремно зігнали міліцію - обійшлося без штурму

Зокрема, біля будівлі виконкому було встановлено високі металеві парапети, за якими стали 50 співробітників міліції.

Як передає кореспондент УНІАН, такі заходи пов`язані зі спробою штурму 21 грудня міськради представниками ВО «Свобода» і недавньою заявою члена парламентської фракції «Свобода» Павла Кириленка про те, що представники цієї політсили відвідуватимуть одеського мера Олексія Костусєва на кожній сесії муніципальних зборів.

Проте сьогодні з боку «свободівців» або представників інших політичних сил не було ні спроб пройти в будівлю міськради, ні пікетування мерії.

Засідання проводив віце-мер Микола Ільченко, який заміщає О.Костусєва, що пішов у 10-денну відпустку.

Члени виконкому, зокрема, розглянули питання підготовки до проведення проміжних виборів депутата Одеської міськради VI скликання по одномандатному мажоритарному виборчому округу № 13 замість обраного до складу парламенту Геннадія Труханова, який раніше очолював фракцію Партії регіонів.

Міськвиконком заслухав і затвердив проекти рішень «Про визначення і облаштування місць для розміщення друкованих та інших агітаційних матеріалів щодо проміжних виборів депутата Одеської міськради» і вніс подання до Одеського тервиборчкому про створення виборчих дільниць для проведення проміжних виборів депутата Одеської міськради.

Як повідомляв УНІАН, 21 грудня під час ухвалення міськрадою бюджету Одеси на 2013 рік біля будівлі мерії відбулася сутичка великої групи підприємців і активістів ВО «Свобода» з представниками охоронної фірми, які не допустили в зал засідань народного депутата від ВО «Свобода» П.Кириленка. Представники цієї політсили, ошукані інвестори і підприємці ринків намагалися штурмом узяти будівлю мерії, в якій проходило засідання сесії міської ради. Учасники штурму зламали вхідні двері до міськради.

Одеська міська організація ВО «Свобода» обвинуватила охорону мерії Одеси в застосуванні проти учасників мітингу біля будівлі міської ради сльозогінного газу і водометів.

Прокуратура Одеси ініціювала кримінальне виробництво за фактом штурму мерії Одеси, в ході розслідування якого було затримано, а потім арештовано згідно з санкцією Приморського райсуду міста 4 одеситів, зокрема 3 підприємців і помічника народного депутата. Напередодні Нового року суд ухвалив рішення про звільнення їх з-під варти під заставу.