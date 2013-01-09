Рибак: Погоджувальна рада - не місце для політичних заяв
12:32, 09 січня 2013Політика
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Голова Верховної Ради України Володимир Рибак наголошує, що засідання Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту – це “не місце для виголошення політичних заяв та вирішення політичних питань”.
Рибак вирішив сьогодні познайомити депутатів один з одним
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час засідання Погоджувальної ради.
За словами В.Рибака, відповідні заяви можуть робитися під час пленарних засідань парламенту, коли для цього відведено відповідний час.
В.Рибак на засіданні Погоджувальної ради запропонував усім познайомитися один з одним і розпочав представляти голів комітетів.
Він також поінформував, для чого створена Погоджувальна рада ВР і якими є її функції.
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