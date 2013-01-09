Рибак: Погоджувальна рада - не місце для політичних заяв

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час засідання Погоджувальної ради.

За словами В.Рибака, відповідні заяви можуть робитися під час пленарних засідань парламенту, коли для цього відведено відповідний час.

В.Рибак на засіданні Погоджувальної ради запропонував усім познайомитися один з одним і розпочав представляти голів комітетів.

Він також поінформував, для чого створена Погоджувальна рада ВР і якими є її функції.