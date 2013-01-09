В опозиції вимагають звіту Кабміну про виконання держбюджету-2012

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час Погоджувальної ради заявив заступник голови фракції “Батьківщина” Сергій Сас.

“Ми вимагаємо заслухати звіт про виконання бюджету за минулий рік, щоб ми розуміли, з чим ми маємо справу”, - сказав він.

Крім того, за словами С.Саса, необхідно, аби голова Верховної Ради Володимир Рибак ініціював внесення до парламенту Програми діяльності уряду.

Він наголосив, що за результатами розгляду програми Верховна Рада могла б затвердити план законотворчої діяльності, яка б відображала завдання цієї програми.