Тягнибок пропонує влаштувати перекличку у сесійній залі

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів Верховної Ради.

На переконання О.Тягнибока, необхідно ухвалити постанову, внесену народними депутатами від “Батьківщини”, щодо підключення системи персонального голосування “Рада-3”.

За його словами, у ЗМІ є інформація, що нібито Санітарно-епідеміологічна служба застерігає про шкідливість цієї системи для здоров’я народних депутатів, і тому, якщо її підключити на даний момент неможливо, необхідно задіяти інші методи.

Водночас О.Тягнибок наголосив, що розмови про шкоду здоров’ю - “це повна маячня”. “Має бути просто політична воля парламенту, керівництва парламенту”, - додав він.

Як підкреслив О.Тягнибок, до підвключення системи “Рада-3” доцільно було б під час двох пленарних днів цього тижня (10 та 11 січня) “о 10-й годині ранку чи о 10.05, коли розпочнеться засідання, оголосити тих депутатів, які персонально зареєструвалися і, відповідно, поставили свій підпис на столах реєстрації. А всі решта депутатів, які не зареєструвалися, отримають процедуру заблокування їхніх карток”.

За словами О.Тягнибока, буває, коли хтось запізнюється, але це не проблема, оскільки після того, як народний депутат зареєструється, його картка буде розблокована.

“Тому давайте протягом тих двох днів спробуємо таким чином: кого немає у залі, не зареєструвався, того картка буде заблокована. Мені здається, що це хоч якийсь мінімальний крок для нормальної нашої подальшої роботи”, - заявив О.Тягнибок.