Тюремники кажуть, що вартовий у палаті Тимошенко перебуває правомірно

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у Харкові сказав заступник начальника управління Державної пенітенціарної служби України у Харківській області Андрій Лапінський, коментуючи на прохання журналістів закиди захисників Ю.Тимошенко щодо незаконності перебування вартового у палаті екс-прем’єра.

“Це регламентовано нашим відомчим наказом, який завірило Міністерство юстиції. Там написано чітко, як здійснюється охорона лікувальних закладів. Там розписані пости, й один із постів - безпосередньо у палаті, де знаходиться хворий. Тому безпосередньо із нею в палаті знаходиться вартовий, жінка. Тільки жінки і завжди тільки жінки”, - наголосив А.Лапінський.

Водночас він підкреслив, що у кімнаті, де Ю.Тимошенко приймає душ, а також у туалеті, ніяких засобів відеоспостереження не встановлено. За словами А.Лапінського, у палаті Ю.Тимошенко встановлено дві відеокамери. У коридорі на 9-му поверсі лікарні - ще одна відеокамера.

А.Лапінський підкреслив, що вони не записують відеоматеріал. “У душі ніколи не було відеоспостереження. Це домисли. Всього три відеокамери. Дві відеокамери в палаті, одна - у коридорі. Вони працюють в режимі он-лайн, не на запис”, - запевнив А.Лапінський.

За його словами, встановлення відеоспостереження за ув’язненими - загальноєвропейська практика.

А.Лапінський підкреслив, що відеоспостереження в палаті Ю.Тимошенко встановлено для того, щоб забезпечити її безпеку. “Спостереження, встановлене у палаті Тимошенко, встановлено для того, щоб забезпечити її безпеку, охорону і забезпечити, щоб до неї не проникли сторонні особи. Це все спрямоване на збереження її здоров’я і життя”, - сказав він.

За словами А.Лапінського, Окружний адміністративний суд Києва раніше відхиляв скарги захисту Ю.Тимошенко на начебто незаконне відеоспостереження та перебування вартового у палаті екс-прем’єра.