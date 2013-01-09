Лист Тимошенко Януковичу принесли на Банкову

Група народних депутатів від “Батьківщини” передали до Адміністрації Президента України лист від екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив перший заступник голови партії “Батьківщина”, народний депутат Олександр Турчинов.

“За дорученням лідера партії “Батьківщина” Юлії Тимошенко ми передали до Адміністрації Президента лист, який вона адресувала безпосередньо Президенту України Віктору Януковичу”, - сказав О.Турчинов.

За його словами, лист був зареєстрований. “І нам пообіцяли, що протягом доби цей лист потрапить до Віктора Януковича. В цьому листі Юлія Тимошенко повідомляє, що вона розпочинає акт громадянської непокори”, - сказав О.Турчинов.

Як повідомляв УНІАН, Ю.Тимошенко, яка перебуває у стаціонарі ЦКЛ “Укрзалізниці” у Харкові, 8 січня розпочала акцію громадянської непокори: відмовляється співпрацювати зі слідчими, повертатися у свою палату і припиняє курс лікування.

У своєму листі Ю.Тимошенко наголосила на узурпації влади В.Януковичем та проведенні в Україні політичних репресій.

Вона зазначила, що відмовляється від спілкування зі слідчими, відмовляється надавати пояснення та відповідати на їхні запитання, брати участь “у будь-яких замовних кримінальних провадженнях”.

Ю.Тимошенко також підкреслила, що відмовляється добровільно приїжджати на засідання судів. “Це вже давно не суд, а інквізиція без справедливості та честі. Ваші псевдосуди та псевдосудді, Вікторе Федоровичу, гниють та смердять. Немає сенсу від них очікувати правосуддя, фаховості та неупередженості”, - наголосила екс-прем’єр.

Вона підкреслила, що готова чинити фізичний опір спробам примусового доставлення до суду. Ю.Тимошенко також зазначила, що із сьогоднішнього дня не дозволятиме проводити огляди або обшуки в її речах. “Я буду фізично захищатися, незважаючи на хворобу”, - підкреслила вона.

Крім того, Ю.Тимошенко заявила, що відмовляється повертатися до своєї палати у лікарні, доки звідти не знімуть камери відеоспостереження і не виведуть караул.