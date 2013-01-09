Янукович доручив Уряду узгодити з регіонами пропозиції до Нацплану дій на 2013 рік
Президент України Віктор Янукович доручив Кабінету Міністрів узгодити з керівниками обласних державних адміністрацій регіональні складові Національного плану дій з програмою соціального економічного розвитку на 2013 рік.
Про це повідомив Глава Адміністрації Президента Сергій Льовочкін, повідомляє офіційний сайт Президента.
За дорученням Президента України в Уряді за цю роботу відповідатиме Перший віце-прем’єр Сергій Арбузов. Саме в цьому полягає мета консультацій Першого віце-прем’єра та віце-прем’єра з регіонального розвитку з головами обласних держадміністрацій.
Йому доручено узагальнити пропозиції місцевої влади та доповісти про виконану роботу.
«На найближчому засіданні Комітету з економічних реформ Президент заслухає пропозиції Уряду і голів обласних держадміністрацій та затвердить запропонований Урядом План дій. Президент надалі жорстко вимагатиме виконання документу як на центральному, так і на місцевому рівнях», - зазначив Сергій Льовочкін.