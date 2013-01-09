Янукович доручив Уряду узгодити з регіонами пропозиції до Нацплану дій на 2013 рік

Про це повідомив Глава Адміністрації Президента Сергій Льовочкін, повідомляє офіційний сайт Президента.



За дорученням Президента України в Уряді за цю роботу відповідатиме Перший віце-прем’єр Сергій Арбузов. Саме в цьому полягає мета консультацій Першого віце-прем’єра та віце-прем’єра з регіонального розвитку з головами обласних держадміністрацій.

Йому доручено узагальнити пропозиції місцевої влади та доповісти про виконану роботу.

«На найближчому засіданні Комітету з економічних реформ Президент заслухає пропозиції Уряду і голів обласних держадміністрацій та затвердить запропонований Урядом План дій. Президент надалі жорстко вимагатиме виконання документу як на центральному, так і на місцевому рівнях», - зазначив Сергій Льовочкін.