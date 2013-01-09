В опозиції заявляють, що довкола Тимошенко вдвічі більше відеокамер

«Державна пенітенціарна служба України знову вдалася до відвертої брехні, коментуючи події навколо лідера опозиції Юлії Тимошенко», - йдеться у переданому УНІАН повідомленні прес-служби «Батьківщини».

Так, прес-служба Об’єднаної опозиції зазначає, що заступник начальника Управління ДПтС у Харківській області Андрій Лапінський на брифінгу в Харкові заявив про наявність двох відеокамер у палаті Ю.Тимошенко і ще однієї - в коридорі.

Разом з тим, в «Батьківщині» повідомляють, що насправді на 9-му поверсі Харківської Центральної клінічної лікарні №5, де утримується Ю.Тимошенко, встановлено вдвічі більше камер, ніж було заявлено пенітенціарною службою, – а саме шість.

Це, як наголосили в опозиції, підтверджують матеріали адміністративної справи, яка слухалася в Окружному адміністративному суді Києва за позовом Ю.Тимошенко про визнання неправомірними дій Державної пенітенціарної служби, Міністерства охорони здоров’я, Качанівської виправної колонії, Головного управління МВС в Харківській області.

План-схема, на якій позначено 6 камер відеоспостереження, була надана суду Головним управлінням МВС України в Харківській області, зазначили в прес-службі.

«Таким чином, тюремники зухвало збрехали, як це було вже не раз, коли вони бралися коментувати події навколо Юлії Тимошенко», - підкреслили в «Батьківщині».

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 9 січня, А.Лапінський, заявив, що у палаті Ю.Тимошенко встановлено дві відеокамери, у коридорі на 9-му поверсі лікарні - ще одна відеокамера. Водночас у кімнаті, де Ю.Тимошенко приймає душ, а також у туалеті, ніяких засобів відеоспостереження не встановлено.

“У душі ніколи не було відеоспостереження. Це домисли. Всього три відеокамери. Дві відеокамери в палаті, одна - у коридорі. Вони працюють в режимі он-лайн, не на запис”, - запевнив А.Лапінський.

За його словами, встановлення відеоспостереження за ув’язненими - загальноєвропейська практика.

А.Лапінський підкреслив, що відеоспостереження в палаті Ю.Тимошенко встановлено для того, щоб забезпечити її безпеку.

За словами А.Лапінського, Окружний адміністративний суд Києва раніше відхиляв скарги захисту Ю.Тимошенко на начебто незаконне відеоспостереження та перебування вартового у палаті екс-прем’єра.