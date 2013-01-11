Головне за день: огляд топ-новин

Під Києвом побили народного депутата

За словами народного депутата від партії "УДАР" Володимира Курінного, він вийшов з магазину, поклав продукти в автомобіль і сів за кермо. Поруч раптом з'явилося двоє чоловіків. Вони вдарили депутата в обличчя, потім витягнули з машини і почали бити ногами. За фактом побиття нардепаміліція проводить досудове розслідування.

Арбузова звільнили

Верховна Рада сьогодні звільнила Сергія Арбузова з посади голови Національного банку України.

Соркін очолив Нацбанк

За призначення проголосував 231 народний депутат з 337, зареєстрованих у сесійній залі. Під час представлення у Верховній Раді Ігор Соркін назвав своє головне завдання на новій посаді, а опозиція пообіцяла наполягати на створенні спеціальної комісії з неправомірного призначення Соркіна в разі, якщо будуть доведені факти неперсонального голосування.

Депутатки заблокували трибуну і погрожують «жіночим бунтом» (фото)

Жінки-депутати від фракцій "Батьківщина", "УДАР" і "Свобода" вимагали припинити застосування тортур щодо екс-міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка та екс-прем'єр-міністра Юлії Тимошенко.

ДАІ полегшила життя водіям

За принципом "єдиного вікна" в столиці тепер працюють 13 реєстраційно-екзаменаційних підрозділів ДАІ.

ВР відмовилася декриміналізувати «статті Тимошенко і Луценка»

За декриміналізацію «статей Тимошенко та Луценка» не голосували 24 члени фракції «Батьківщина», водночас «за» висловилися 8 народних депутатів з фракції Партії регіонів. Пізніше нардепи Катеринчук і Бригинець заявили про збій в системі "Рада", яка не врахувала їхні голоси.

Через ратифікацію угоди з РФ опозиція пошарпалася з більшістю

ВР ратифікувала угоду з Росією про взаємодію при ліквідації надзвичайних ситуацій у місцях дислокації об'єктів ЧФ РФ, під час розгляду цього питання відбулася бійка між депутатами з опозиції і більшості. В результаті депутати завалили новорічну ялинку. За словами Віктора Пинзеника, сьогоднішнім голосуванням ВР фактично визнала дію законодавства РФ на території України.

Рада вирішила з проевпропейськіх проектів Яценюка, Тігіпка і Кличка зліпити один

Підтримку 348 депутатами ВР рішення про напрацювання узгодженого проекту постанови щодо євроінтеграційних устремлінь України американський посол Джон Теффт назвав "сильним сигналом".

Адвокат: Тимошенко ночує на металевому тапчані біля туалету

Екс-прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко вже три доби відмовляється повертатися до своєї палати Центральної клінічної лікарні «Укрзалізниці» в Харкові, а тюремники проводять з нею "виховні бесіди".

Ахметов заплатив $ 20 мільйонів за форварда "Металіста"

Лідер харківського "Металіста" бразилець Тайсон перейшов у донецький "Шахтар".