Рада вирішила з проєвропейських проектів Яценюка, Тігіпка і Кличка зліпити один
Верховна Рада планує розробити єдиний узгоджений проект постанови, що стосується євроінтеграційних прагнень України.
Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 348 народних депутатів із 401, зареєстрованого у сесійній залі.
ВР під час засідання розглянула з цього питання три проекти постанови, які були внесені, зокрема, лідером фракції “Батьківщина” Арсенієм Яценюком, лідером фракції “УДАР” Віталієм Кличком та народним депутатом з фракції Партії регіонів Сергієм Тігіпком і ухвалила рішення направити їх до Комітету Верховної Ради України з питань євроінтеграції на повторне перше читання. При цьому Комітет має напрацювати узгоджений проект постанови з цього питання.
Узгоджений проект постанови депутати планують розглянути на першому тижні другої сесії Верховної Ради України сьомого скликання до проведення саміту Україна-ЄС.