Рада вирішила з проєвропейських проектів Яценюка, Тігіпка і Кличка зліпити один

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 348 народних депутатів із 401, зареєстрованого у сесійній залі.

ВР під час засідання розглянула з цього питання три проекти постанови, які були внесені, зокрема, лідером фракції “Батьківщина” Арсенієм Яценюком, лідером фракції “УДАР” Віталієм Кличком та народним депутатом з фракції Партії регіонів Сергієм Тігіпком і ухвалила рішення направити їх до Комітету Верховної Ради України з питань євроінтеграції на повторне перше читання. При цьому Комітет має напрацювати узгоджений проект постанови з цього питання.

Узгоджений проект постанови депутати планують розглянути на першому тижні другої сесії Верховної Ради України сьомого скликання до проведення саміту Україна-ЄС.