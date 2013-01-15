У Києві охоронець поранив міліціонера і ще двох людей

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС м. Києва.

За даними ВЗГ, інцидент стався 13 січня близької 2-ї години ночі по просп. Леся Курбаса 6 «г».

Як зазначається у повідомленні, «громадянин, 1987 р. н., грубо порушив громадський порядок з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю, заподіяв тілесні ушкодження двом громадянам, при цьому скоїв замах на умисне вбивство інспектора патрульної служби, заподіявши йому тілесні ушкодження, однак не довів свій злочинний умисел до кінця з причин, що не залежали від його волі».

Як зазначили в міліції, правопорушника затримано, відомості щодо скоєння ним кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство із застосуванням зброї).

Як стало відомо УНІАН з поінформованих джерел, інцидент трапився на грунті ревнощів.